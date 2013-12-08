حملة لحزب الدستور بالإسكندرية غدا لرصد معاناة أهالى بـ"عزبة المطار"

دعت حملة حزب الدستور‬ بالإسكندرية "عين تراقب. .. وشعب يحاسب" ‬ بأمانة سيدى جابر بالإسكندرية، للمشاركة فى رصد وتجميع مشاكل المواطنين والمجتمع فى عزبة المطار بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم غدًا الاثنين، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحًا من خلال الرصد الميدانى والتجول الحر بمنطقة عزبة المطار، لرصد وتجميع مشاكل ومعاناة المواطنين والمجتمع، وتشمل مرحلة رصد وتجميع المشاكل والتى تعتبر المرحلة الأولى من الحملة أربعة طرق لرصد المشاكل وهى: الرصد الميدانى, الرصد البحثى, التجول الحر (الاستقصاء) ومشاركة المواطنين من خلال "صور. .. وابعت".

كما دعا الحزب بالإسكندرية الشعب المصرى وكافة أعضاء حزب الدستور على مستوى الجمهورية، لمشاركة حملة عين حزب الدستور "عين تراقب. .. وشعب يحاسب" فى رصد مشاكل ومعاناة المواطنين والمجتمع بالنزول فى أعماق الشارع المصرى مع المواطنين، لرصد مشاكلهم ومطالبهم والتعرف عن قرب على كافة مشاكلهم وتصوراتهم لحلها, لإيجاد حلول حقيقية وعملية لها لتكوين جسر بين مشاكل المواطن والمجتمع والمسئولين عن حل مشاكله وسيطًا للشعب أمام المسئولين عن حل مشاكله وأداة ضغط لحلها.