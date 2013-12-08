جامعة الأزهر تحيل15طالبة للتأديب والطرد من المدينة الجامعية للتورط في أحداث شغب

استنكر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعه الأزهر، ما قامت به بعض طالبات الجامعة في فرع البنات اليوم من اعتدائهن على منشآت الجامعة وعلى بعض الأساتذة مما استوجب تحويل 15 طالبة و3 طلاب إلى مجالس التأديب والاخلاء الفورى من المدينة الجامعية للمقيمين منهم فيها .

> وأعرب رئيس الجامعة أسامة العبد في بيانه عن أسفه لأعمال العنف التى شهدتها المدينة الجامعية بمدينة نصر للبنبن إثر تداول معلومات مغلوطة بين الطلاب عن فصل 700 من طلاب وطالبات الجامعة اليوم.

> وطالب الدكتور العبد، الطلاب بالتزام الهدوء والحفاظ على منشأت المدينة الجامعية التى هى ملك لهم وتخدمهم وزملاءهم ، مطالبا وسائل الإعلام تحرى الدقة في تناول المعلومات التى تخص جامعة الأزهر حفاظا على المصداقية وعدم تضليل الرأى العام.

> وكشف رئيس الجامعة عن أن العدد الذى تم تحويله لمجالس التأديب هو 237 طالبا وطالبة ممن ثبت تورطهم في أعمال التخريب وتعطيل الدراسة في كليات الجامعة ، إضافة إلى 18 طالبا وطالبة في أحداث اليوم.

> كما أكدت إدارة جامعة الأزهر على انتظام الدراسة بكلياتها وأنه لا صحة لما اذيع في قناة الجزيرة وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن فصل 700 طالب وطالبة بجامعة الأزهر ، مؤكدة أنه قد جانبها الصواب في هذا الرقم.

> من ناحية أخرى، مازال طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر أمام الباب الرئيسى للمدينة فيما لا تتواجد قوات الأمن ، وكان بعض أهالى المنطقة قد حاولوا إثناء الطلاب عن القاء الحجارة على قوات الأمن بالخارج مما أدى لاشتبكات محدودة بين الطرفين.

أ ش أ