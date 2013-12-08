وزيري الآثار والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر الدولي الأول لحماية وإدارة المواقع التراثية بالأقصر

إفتتح الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي المؤتمر الدولي الأول لحماية وإدارة المواقع التراثية بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار و اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم و130 خبيرًا اجنبياً .

يستمر المؤتمر الذي ينعقد تحت إشراف جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة براندنبورج الألمانية للتكنولوجيا لمدة 5 أيام .

تناقش جلسات المؤتمر عدة بحوث فى مجال حماية وإدارة المناطق الأثرية المختلفة وسبل استخدام التكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصلت إليه العلوم فى هذا المجال وكيفية استفادة مصر من تجارب وخبرات الدول المتقدمة فى الحفاظ على تراثها الحضاري.

من جانبه قال الدكتور ماجد نجم نائب رئيس جامعة حلوان, إن الجامعة تدرك شهرة مصر كواجهة سياحية متميزة ومتفردة, وكموقع تراث عالمى لما تمتلكه من مواقع تراثية عالمية, مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة فريدة لمشاركة الباحثين فى مجالى التراث والسياحة, والمهتمين من كافة أنحاء العالم, وتجمع المسئولين والمستثمرين والمخططين وغيرهم فى مجال التراث والسياحة لمناقشة وتدارس آمالهم ومخاوفهم بشأن مستقبل التراث والسياحة على نطاق دولى فى مدينة الأقصر التى تعد متحفاً للتراث والآثار.

وأضاف نجم أن المؤتمر يساهم فى توفير المناخ المثالى لتحفيز الأفكار الجديدة والشروع فى مناقشات مكثفة حول النظريات والتطبيقات ويسعى إلى تحقيق التواصل ومد جسور التعاون بين المجتمعين فى هذا المحفل المهم بين مختلف الكيانات العامة والخاصة والباحثين المعنيين بمجالى التراث والسياحة, فضلاً عن تعزيز تجربة وخبرات طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين.