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إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بالبحر الأحمر

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إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بالبحر الأحمر إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بالبحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر

أكدت سامية محرز سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أنه تمت الموافقة على إنشاء 11 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على مدن المحافظة، من خلال ميزانية صندوق الإسكان بالمحافظة العام المقبل 2014 وحصة وزارة الإسكان وجزء منها علي نفقة القوات المسلحة .

وأضافت محرز أن هذه الوحدات سيتم بناؤها من اعتماد صندوق الإسكان بالمحافظة، وبتمويل من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومنها 2520 وحدة بتمويل من القوات المسلحة، وذلك بهدف القضاء على نصيب الأسد من مشكلة الإسكان بالمحافظة، والحد من قوائم الانتظار الموجودة بمجالس المدن.

وأشارت أن توزيع عملية إنشاء تلك الوحدات على المدن سيكون حسب الكثافة السكانية لكل مدينة، وأن مدينة الغردقة لها من هذه الوحدات 5520 وحدة سكنية .

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