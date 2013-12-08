دعاء عبد الوهاب وزين العابدين خيرى يقدمان أشعارهم بمكتبة نفرو الخميس المقبل

تقيم مكتبة نفرو امسيه شعريه للشعراء دعاء عبد الوهاب وزين العابدين خيرى,وذلك يوم الخميس12ديسمبر

> ومن الجدير بالذكر، أن دعاء عبد الوهاب حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وصدر لها ديوان “غريق على البر”,كماتعاونت مع عدد من الفرق الغنائية والمطربين منها أغنية “في إسكندرية” لبلاك تيما، كما تعاونت مع المطرب محمد أسامة في ثلاث أغنيات وهي”حكاوي”، “يامه مويل الهوى”، “مصر حلوة”، وتعاونت أيضًا مع المطرب محمد النحاس في أغنية “بس لو أقدر”، وقدمت مع فرقة “مسار إجباري” أغنيتين هما “عود كبريت” و”متخافش من بكرة”، بالإضافة لأغنيتين أخريين في طور التحضيرمعها وهما “قلبك دا عنواني” و”زيك أنا”.