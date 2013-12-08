سكولاري: مواجهة إسبانيا أو هولندا أفضل تشيلي في دور الـ16

ريو دي جانيرو، (إفي): أكد لويز فيليبي سكولاري المدير الفني لمنخب البرازيل اليوم أنه يفضل مواجهة إسبانيا أو هولندا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل، بينما يأمل تجنب مواجهة تشيلي.

وقال سكولاري في مقابلة للتلفزيون البرازيلي، عن المنتخب الذي لا يرغب في مواجهته حال التأهل لثمن نهائي المونديال "أتمنى ألا تتأهل تشيلي من المجموعة الثانية، مستعد لمواجهة أي منتخب آخر، اللعب أمام تشيلي مزعج، إنه منتخب منظم للغاية ويتحلى بالذكاء، أفضّل ملاقاة منتخب أوروبي".

وتلعب البرازيل، البلد المضيف، في المجموعة الأولى بالمونديال التي تضم كرواتيا والمكسيك والكاميرون، وفرصها تعد الأكبر في اعتلاء الصدارة والتأهل لدور الـ16 لملاقاة وصيف المجموعة الثانية، والتي تضم إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها هولندا، بجاني تشيلي وأستراليا.

وأكد بطل مونديال 2002 مع السيليساو أنه يرغب في مواجهة أبطال سابقين خلال مشواره بالنسخة المقبلة، مبينا "اذا هزمنا أربعة أو خمسة ابطال سابقين في طريقنا نحو اللقب، سيصبح منتخبنا بطل أبطال العالم".

لكنه تمنى أيضا تفادي الصدام مع أوروجواي من بين الأبطال السابقين، معترفا "إننا مستعدون لأي بطل، لكن لا أريد أوروجواي".

وفيما يتعلق بمنافسيه في المجموعة، تحدث سكولاري عن قوة كرواتيا رغم غياب لاعبها الأبرز ماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن المباراة الافتتاحية للإيقاف.

كما شدد على أن المكسيك "نجحت في التغلب على جميع أبطال العالم في مباريات سابقة".

فيما طالب بتوخي الحذر من الكاميرون ومنتخبها الذي "يهاجم دائما حتى لو كان خاسرا 0-3".

وأشار المدرب المخضرم أن "باب المونديال مفتوحا امام جميع اللاعبين"، والمخضرمين منهم بشكل خاص دون استثناءات، مثل رونالدينيو وكاكا وروبينيو، لكنه اشترط فقط تمتعهم بحالة جيدة مع فرقهم قبل البطولة.