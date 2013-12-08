أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أبوحديد يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”

Google+ Print
أبوحديد يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” أبوحديد يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مساء اليوم بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” برئاسة الدكتور عبدالحق حنفى مدير البرنامج القطرى للتعاون مع وعضوية الدكتور محمد شاكر مدير مكتب الاإيفاد بمصر، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة بالدقى.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإيفاد المنفذة فى مصر والتعاون المستقبلى لتنفيذ مشروعات جديدة بمصر.

وأشار أبوحديد ، إلى أن خطة الوزارة لتنفيذ مشروع جديد لخدمة الأراضى المستصلحة بصعيد مصر وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من بعثة الصندوق ،إذ أوضحت إمكانية مشاركة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل هذا المشروع، وذلك فى إطار التعاون بين الصندوق السعودى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومصر.

كما رحب أبوحديد بتلبية دعوة الإيفاد لإفتتاح المؤتمر السنوى لمشروعات الإيفاد المنفذة بمصر، وذلك يوم الثلاثاء القادم، والموافق 10/12/2013 والذى من المقرر له أن يقام بالقاهرة.

كما يقوم وزير الزراعة بإفتتاح بدء فاعليات أنشطة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى والتى تبلغ إجمالى استثماراته 108 مليون دولار، وذلك يوم الخميس الموافق 12/12/2013، بالوزارة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودى للتنمية ،كان قد خصص مبلغ 200 مليون دولار منحة لتدعيم مشروعات التنمية فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر