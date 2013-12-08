أبوحديد يستقبل بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مساء اليوم بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” برئاسة الدكتور عبدالحق حنفى مدير البرنامج القطرى للتعاون مع مصر وعضوية الدكتور محمد شاكر مدير مكتب الاإيفاد بمصر، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة بالدقى.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإيفاد المنفذة فى مصر والتعاون المستقبلى لتنفيذ مشروعات جديدة بمصر.

وأشار أبوحديد ، إلى أن خطة الوزارة لتنفيذ مشروع جديد لخدمة الأراضى المستصلحة بصعيد مصر وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من بعثة الصندوق ،إذ أوضحت إمكانية مشاركة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل هذا المشروع، وذلك فى إطار التعاون بين الصندوق السعودى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومصر.

كما رحب أبوحديد بتلبية دعوة الإيفاد لإفتتاح المؤتمر السنوى لمشروعات الإيفاد المنفذة بمصر، وذلك يوم الثلاثاء القادم، والموافق 10/12/2013 والذى من المقرر له أن يقام بالقاهرة.

كما يقوم وزير الزراعة بإفتتاح بدء فاعليات أنشطة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى والتى تبلغ إجمالى استثماراته 108 مليون دولار، وذلك يوم الخميس الموافق 12/12/2013، بالوزارة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودى للتنمية ،كان قد خصص مبلغ 200 مليون دولار منحة لتدعيم مشروعات التنمية فى مصر.