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وفاة طالبة دهستها مواطنة وقذفتها 60 قدماً بالفجيرة

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وفاة طالبة دهستها مواطنة وقذفتها 60 قدماً بالفجيرة وفاة طالبة دهستها مواطنة وقذفتها 60 قدماً بالفجيرة

توفيت الطالبة المواطنة "ن.ع.ر" 17 عاما في مرحلة الثانوية العامة بعد ست ساعات قضتها في المستشفى في حالة حرجة اثر تعرضها لحادث دهس اثناء نزولها من الحافلة المدرسية بمنطقة دبا الفجيرة.

وأفاد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة، الرائد الدكتورسعيد الحساني، لـ "البيان " انه فور تلقيهم البلاغ في الساعة الحادية عشرة صباحا عن وقوع حادث دهس طالبة في الثانوية العامة، توجهت على الفور سيارات الشرطة  والاسعاف للموقع وتبين ان الطالبة تعرضت لإصابات بليغة وكسور في اجزاء متفرقة من الجسم، وعلى وجه السرعة تم نقلها للمستشفى الى قسم العناية الفائقة في حالة حرجة .

وحول ملابسات الحادث يقول الحساني ان الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة العودة الى المنزل وعند توقف الحافلة في الجهة المقابلة للحي السكني  الذي يقع فيه منزل عائلتها، واثناء محاولة الطالبة عبور الشارع تفاجأت بقدوم سيارة مسرعة باتجاهها تقودها  سيدة مواطنة" تدعى "م.م" لم تستطع تفاديها لتصطدم بها بقوة ، لتقذف بها بعيدا مسافة 60 قدما، لتتعرض الطالبة لإصابات بليغة وكسور مضاعفة ونزيف داخلي، نقلت على اثرها لتلقي العلاج اللازم إلا انها فارقت الحياة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم متأثرة باصاباتها البليغة.

وعبرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن أسفها البالغ لوفاة الطالبة، في حادث الدهس وأكدت أن السائقة تم توقيفها والتحقيق جار معها، داعية المولى عز وجل ان يلهم ذويها الصبر والسلوان، على فقدانهم ابنتهم .

 وطالبت الشرطة جميع السائقين بضرورة الانتباه وتخفيف السرعة والحذر عند الاقتراب من الحافلات المدرسية لتجنب الحوادث الخطيرة، وتسهيل عبور الطلبة ، وضرورة  التقيد بقوانين السير وقواعد المرور، وتجنب السرعة الزائدة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين في الطريق.

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