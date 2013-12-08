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طبيب يغتصب 21 مريضة تحت تأثير المخدر

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طبيب يغتصب 21 مريضة تحت تأثير المخدر طبيب يغتصب 21 مريضة تحت تأثير المخدر

تمت ادانة طبيب كندي، بتهمة اغتصاب 21 مريضة، كن تحت تأثير المخدر، بين عامي 2006 و2010 في إحدى مستشفيات تورونتو.

وارتكز فريق الدفاع عن الطبيب على فرضية أن المريضات كن في حالة هلوسة ناجمة عن المخدر، وأن اغتصاب المريضات مستحيل في ظل وجود عدد كبير منهن في مكان واحد لا تفصل بعضهن عن بعض سوى ستائر.
وطلبت المحكمة شهادة خبير طبي، لم يستبعد فرضية الهلوسة الناجمة عن المخدر، لكنه استبعد في المقابل أن تتحد روايات 21 مريضة لا تعرف إحداهن الأخرى وأن يكون ذلك محض صدفة، فيما ركز الادعاء على كون الطبيب عالماً بالإجراءات المعمول بها في المستشفى، وأنه قادر على تقدير الوقت اللازم لكل مريضة لدخول العملية، الأمر الذي يتيح له ممارسة أفعاله السريعة.

واعتبر القاضي الذي أدان الطبيب أنه كان يتحكم بدرجة التخدير ويعلم أنهن عاجزات عن المقاومة.

 

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