«تويوتا إيجيبت» تطرح «الطائر الرشيق» «ياريس سيدان 2014»

كتب : ياسر شعبان الخميس 05-12-2013 12:12

حققت السيارة ياريس منذ انطلاقها فى السوق المصرية عام 2006 نجاحاً لافتاً بتحقيقها المعادلة الصعبة بين قوة الأداء والثبات على الطريق وجمال الشكل وانسيابيته وتوافر الكماليات، مع مراعاة البعد الاقتصادى فى سعر السيارة أو فى استهلاكها للوقود أو أسعار قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهو ما شجع على ظهور الجيل الجديد من السيارة اليابانية العريقة ياريس 2014. وطوّرت تويوتا العالمية شكل ياريس 2014 لتجعلها أقرب ما تكون إلى طائر رشيق، فالخطوط الخارجية للسيارة جاءت أكثر انسيابية، ما يقلل من احتكاك الهواء، ومن ثم ضمان مزيد من التوفير فى استهلاك الوقود. وتتميز السيارة بدقة التصميم الهندسى، فهى أكثر طولاً من الموديلات السابقة، ما أضفى عليها مزيداً من الأناقة والفخامة وجعلها الأروع شكلاً فى فئتها، وهو ما انعكس على أداء السيارة وثباتها وجعلها أكثر اقتصادية فى استهلاك الوقود. ولم تغفل تويوتا العالمية عند تصميم السيارة ياريس سيدان 2014 كافة التفاصيل الدقيقة، بما يحقق استكمال كافة مقومات الجمال الواجب توافرها.

وجاءت مقدمة السيارة مميزة للغاية؛ فالفانوس الجديد يبدو كإحدى القطع الفنية المنحوتة لتتناغم مع جسم السيارة الخارجى، وتخلق تبايناً رائعاً مع الشبكة الأمامية السوداء، كما تم تزويد ياريس سيدان 2014 بشنطة أكبر تتسع للمزيد من الحقائب والأمتعة. محرك ياريس الجديدة من فئة 1300 سى سى، بتكنولوجيا VVTi يُعطى أداء أفضل مقارنة بأى سيارة فى فئتها. وتبلغ أقصى قدرة للمحرك 84 حصاناً/ 6000 دورة فى الدقيقة، كما يبلغ عزم الدوران 121 نيوتن/متر عند4400 دورة. والسيارة لها موديلان بناقل حركة يدوى وآخرين أوتوماتيك. أما نظام التعليق فيعمل بنظام ماكفرسون للتعليق الأمامى ونظام قضبان للتعليق الخلفى، لتكون ياريس 2014 من أكثر السيارات ثباتاً واستقراراً على الطرق المصرية.