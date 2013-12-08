سيات ليون الجديدة فى السوق المصرية

السيارة حصلت على 5 نجوم فى اختبارات السلامة الأوروبية

كتب : ياسر شعبان الخميس 05-12-2013 12:15

تزامن الكشف عن «سيات ليون» الجديدة كليا مع تقديم «سيات» للتصميم الجديد لشعار علامتها التجارية، فكانت «ليون» التى شهدت تغييرا جذريا فى تصميمها هى أولى سيارات «سيات» التى تظهر بشعارها الجديد، وعبَّر التصميم الجديد لـ«سيات ليون» بشكل قوى عن فلسفة «سيات» التى تتلخص فى مصطلح «Enjoyneering» الذى يجمع بين كلمتى «الاستمتاع، والهندسة، بالإنجليزية، وأثبتت «ليون» تجسيدها لفلسفة «سيات» الجديدة بنجاحها فى العديد من الأسواق العالمية التى اختيرت فيها كأفضل سيارة لعام 2013.

تحمل السيارة أحدث تكنولوجيا «فولكس فاجن» فى صناعة المحركات بمحركها TSI ذى الأداء الفائق والتوفير الكبير فى استهلاك الوقود، وذلك بسعة 1200 سى سى وقوة 105 أحصنة، ويتصل المحرك بناقل حركة DSG أوتوماتيكى ذى 7 سرعات، ويتفوق هذا المحرك الجديد على سابقه 1600 سى سى 102 حصان بتوليد قوة 105 أحصنة وعزم 175 نيوتن وسرعة قصوى 191 كم/ ساعة والتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر للساعة فى 10٫2 ثانية، إضافة إلى نسبة استهلاك للوقود 4٫9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتطرح «كيان إيجيبت» السيارة بثلاث فئات من التجهيزات لتناسب كل الاحتياجات.

كانت «ليون» قد حصلت على تصنيف 5 نجوم فى اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP الأكثر صرامة على الإطلاق فى معايير اختبارات السلامة حول العالم، وتضم السيارة العديد من مواصفات الأمان، منها: عدد 6 وسائد هوائية، نظام التحكم الإلكترونى فى ثبات السيارة ESC، نظام المكابح المانع للانغلاق ABS، نظام منع تزحلق الإطارات ASR، مثبت لمقعد الأطفال، تنبيه عند عدم ربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامى، مكابح أوتوماتيكية عند الاصطدام، تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.

طرحت شركة «نيسان» سيارة «GTR 2014» التى تعد الأيقونة الرياضية، التى توفر أعلى درجات التطور العلمى والتكنولوجى دون المساس بالأداء المذهل المعروف عن الـGTR، تأتى السيارة كتأكيد على الشعار التى تتبناه «نيسان»: إبداع يثير الحماس.

فبعد تعزيز الإطلالة المنفردة الداخلية والخارجية، تعطى «نيسان GTR 2014» متعة القيادة الحقيقية من خلال أنظمة التعليق المتطورة التى توفر راحة أكثر وثباتا أعلى على الطرق وشكلا خارجيا معدلا مجهزا بإضاءة LED وتصميم أمامى وخلفى مميز.

وتتميز السيارة «نيسان GTR» بقدرة تسارع مذهلة وقوة أداء مميزة بفضل محركها القوى VR38DETT، بسعة 3٫8 لتر و545 حصانا عند 6400 لفة فى الدقيقة وقوة عزم 628 ن. م.

وتأتى أيضا بنظام التحكم الإلكترونى الأمثل للمساعدين، وأنظمة التعليق المتطورة، ومجهزة بإطارات «Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT»، ما يساعد على قيادة سلسة وآمنة على جميع أنواع الطرق والمنحنيات المختلفة.

كما عدلت أنظمة التوجيه لتقليل الجهد المبذول فى المناورات وإعطائها أداء سلسا داخل المدينة، كما احتفظت بثباتها المذهل على السرعات العالية، واختيرت المكونات المستخدمة فى تكوين السيارة لتحقيق أفضل أداء لها؛ حيث يتكون جسم السيارة من الفولاذ والكربون فيبر والألومنيوم المعدل للعمل على تحقيق وزن أقل للسيارة ودرجة صلابة أعلى. وتحتفظ السيارة «نيسان GTR» بمكانتها كواحدة من أكثر السيارات الرياضية إبهاراً؛ حيث تأتى المصابيح الأمامية مزودة بنظام AFS، وقوة الإضاءة الأمامية أتوماتيكياً على حسب سرعة السيارة.