نيسان «GTR» الأيقونة الرياضية

راحة أكثر وثبات أعلى على الطرق وشكل خارجى معدل

كتب : ياسر شعبان الخميس 05-12-2013 12:18

طرحت شركة «نيسان» سيارة «GTR 2014» التى تعد الأيقونة الرياضية، التى توفر أعلى درجات التطور العلمى والتكنولوجى دون المساس بالأداء المذهل المعروف عن الـGTR، تأتى السيارة كتأكيد على الشعار التى تتبناه «نيسان»: إبداع يثير الحماس.

فبعد تعزيز الإطلالة المنفردة الداخلية والخارجية، تعطى «نيسان GTR 2014» متعة القيادة الحقيقية من خلال أنظمة التعليق المتطورة التى توفر راحة أكثر وثباتا أعلى على الطرق وشكلا خارجيا معدلا مجهزا بإضاءة LED وتصميم أمامى وخلفى مميز.

وتتميز السيارة «نيسان GTR» بقدرة تسارع مذهلة وقوة أداء مميزة بفضل محركها القوى VR38DETT، بسعة 3٫8 لتر و545 حصانا عند 6400 لفة فى الدقيقة وقوة عزم 628 ن. م.

وتأتى أيضا بنظام التحكم الإلكترونى الأمثل للمساعدين، وأنظمة التعليق المتطورة، ومجهزة بإطارات «Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT»، ما يساعد على قيادة سلسة وآمنة على جميع أنواع الطرق والمنحنيات المختلفة.

كما عدلت أنظمة التوجيه لتقليل الجهد المبذول فى المناورات وإعطائها أداء سلسا داخل المدينة، كما احتفظت بثباتها المذهل على السرعات العالية، واختيرت المكونات المستخدمة فى تكوين السيارة لتحقيق أفضل أداء لها؛ حيث يتكون جسم السيارة من الفولاذ والكربون فيبر والألومنيوم المعدل للعمل على تحقيق وزن أقل للسيارة ودرجة صلابة أعلى.

وتحتفظ السيارة «نيسان GTR» بمكانتها كواحدة من أكثر السيارات الرياضية إبهاراً؛ حيث تأتى المصابيح الأمامية مزودة بنظام AFS، وقوة الإضاءة الأمامية أتوماتيكياً على حسب سرعة السيارة.