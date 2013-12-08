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«لبيب»: صلاحيات أكثر للمحافظين بالدستور الجديد.. و9 مليارات جنيه لـ«الخطة العاجلة»

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«لبيب»: صلاحيات أكثر للمحافظين بالدستور الجديد.. و9 مليارات جنيه لـ«الخطة العاجلة» «لبيب»: صلاحيات أكثر للمحافظين بالدستور الجديد.. و9 مليارات جنيه لـ«الخطة العاجلة»
قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الدستور الجديد يعمل على دعم اللامركزية، وإعطاء صلاحيات أكثر مرونة للمحافظين في اتخاذ القرارات، ما يساهم في دور أكبر للمحليات في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل محافظة.وشدد «لبيب» خلال مؤتمر نظمته وزارتا التنمية المحلية و الاستثمار بهيئة الاستثمار، الأحد، بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، و15 محافظًا، على أهمية جذب الاستثمارات بالمحافظات في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.وأكد وزير التنمية المحلية أن تهدف إلى زيادة المردود الاقتصادي الاجتماعي لكل مشروعات التنمية التي تنعكس على المواطن، مشيرًا إلى أهمية البعد المحلي في التنمية فى توزيع الاستثمارات بالمحافظات، وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، الخاصة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المشروعات الخدمية، مطالبًا المحافظين باتباع أساليب غير تقليدية في تنمية الموارد ودعم المشروعات الاقتصادية.

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