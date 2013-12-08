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بالصور.. جامعة حلوان تنظم مؤتمراً حول "الإعجاز العلمى فى القرآن"

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بالصور.. جامعة حلوان تنظم مؤتمراً حول "الإعجاز العلمى فى القرآن" بالصور.. جامعة حلوان تنظم مؤتمراً حول "الإعجاز العلمى فى القرآن"

نظم قسم رعاية الطلاب بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، بالتعاون مع مسئول الإرشاد الدينى بالجامعة الشيخ هشام رمضان، مؤتمر "الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة المطهرة"، اليوم الأحد.

وحضر المؤتمر الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والشيخ جمال عبد الناصر، رئيس قطاع أوقاف حلوان، والدكتور يحيى وزيرى أستاذ العمارة الإسلامية، والدكتور أحمد مليجى رئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومى للبحوث عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمى.

وتناول المؤتمر محاضرة عن "دور القرآن الكريم فى الوعى لـ"السنن الكونية" للشيخ جمال عبد الناصر، حيث تحدثت عن جوانب العبادة وأدوات ووسائل الوعى فى الإسلام، ومحاضرة أخرى تتحدث عن الشقوق الأرضية لـلدكتور أحمد المليجى، كما تحدث الدكتور يحيى وزيرى عن "مساكن وقرى النمل فى القرآن والسنة"، وفى نهاية المؤتمر تم تكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المدينة الجامعية.

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مصر 365