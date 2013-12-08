اليوم السابع: اعتداء طالبات الإخوان على أساتذة الأزهر بالضرب و"العض"

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، تغطية شاملة لاحتجاجات طلاب وطالبات الإخوان، فى جامعة الأزهر ومختلف الجامعات، وتعديهم على الأساتذة والأمن، إضافة إلى متابعة لزيارة وزير الداخلية لجنود وضباط الأمن المركزى، والتى أكد خلالها مواصلة مواجهة بؤر الإرهاب، والمتورطين فى إشعال الفتن.

وتحت عنوان "أخيراً.. دواء جديد يقضى على فيروس الكبد" يتبنى "اليوم السابع" فى عدد الاثنين، حملة لتوفير عقار "سوفوسبوفير"، الخاص بعلاج فيروس سى، بعدما تأكد تحقيقه نسب شفاء 100% من المرض.

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