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إحباط محاولة تهريب 14 طن ملابس مستوردة ببورسعيد

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إحباط محاولة تهريب 14 طن ملابس مستوردة ببورسعيد إحباط محاولة تهريب 14 طن ملابس مستوردة ببورسعيد

نجحت القوات الأمنية المعنية بتمشيط الطرق والمدقات التى يسلكها المهربون بمناطق عزبة أبو عوف والجبانات وخط الحراسات والقابوطى والقابوطى الجديد بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بمصنع سينمار وعزبة الإصلاح ومنطقة الجناين بالكيلو 4.5 وطريق دمياط الإسماعيلية، والطريق الدائرى والدولى الساحلى، فى ضبط 4 سيارات نقل محملة بـ14 طن ملابس بضائع مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ غير الشرعية.

تم تحرير المحضر اللازم وفحص المضبوطات بمعرفة إدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة وإعداد مذكرة شاملة ببيانات الواقعة والمتهمين والمضبوطات وتسليمهم إلى الإدارة العامة المركزية لجمارك بورسعيد لتسديد الرسوم الجمركية لمصادرة البضاعة.

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