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وزير التعليم يقرر الإبقاء على "محمد حواتى" مديراً لمديرية أسوان

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وزير التعليم يقرر الإبقاء على "محمد حواتى" مديراً لمديرية أسوان وزير التعليم يقرر الإبقاء على "محمد حواتى" مديراً لمديرية أسوان

قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، التراجع عن إقالة محمد حواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، بناء على رغبة مديرى الإدارات التعليمية والنوعية ونقابة المعلمين الفرعية بالمحافظة.

صرح بذلك يس عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، والذى أشار بأن رؤساء اللجان النقابية ومديرى الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم عقدوا اجتماعا اليوم، بعدما نما إلى علمهم بقرار إقالة محمد حواتى مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنهم أجروا اتصالات مكثفة بمحافظ أسوان وقيادات الوزارة بالقاهرة من أجل مناشدة وزير التربية والتعليم لإلغاء هذا القرار نظرا لإثارة النفسية السيئة على مدير المديرية الذى تولى مهمة منصبه منذ ثلاثة شهور فقط، وهى مدة غير كافية لتقييم أدائه، واستجاب الوزير لرغبتهم، موضحاً أنه تم توجيه خطابات شكر إلى وزير التربية والتعليم تقديرا على استجابته السريعة لمناشدات القيادات التعليمية بأسوان.

يذكر أن ، وزير التربية والتعليم كان قد اصدر قرار بإقالة ثمانية من مديرى التربية والتعليم فى المحافظات من بينهم أسوان.

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مصر 365