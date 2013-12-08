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بدء فعاليات الدورة التدريبية عن الاستزراع السمكى المكثف بمحافظة قنا

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بدء فعاليات الدورة التدريبية عن الاستزراع السمكى المكثف بمحافظة قنا بدء فعاليات الدورة التدريبية عن الاستزراع السمكى المكثف بمحافظة قنا

أكد الدكتور حمدى حسن، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قنا، بدء فعاليات الدورة التدريبية بالجامعة بالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، والتى ستقام لمدة ثلاثة أيام بحضور الدكتور على إبراهيم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، والدكتور ضياء كمال الخبير الدولى بمنظمة الزراعة، والمهندس ماهر سوريال مدير عام الهيئة لعامة لتنمية الثروة السمكية، والمهندس خالد أحمد حسنين مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى والسد العالى، ود.زينهم شيخون رئيس قسم الإنتاج الحيوانى والدواجن بكلية الزراعة وأعضاء جمعيات المجتمع المدنى والمزارعين بمحافظة قنا ومهندسى الجمعيات الزراعية.

وقال "حسن" إن الدورة تهدف إلى تدريب الحضور على تنفيذ ثلاثة نماذج للمزارع السمكية الزراعية فى قرى المحافظة بتبنى مفهوم الاستخدام المتكرر للمياه الجوفية والزراعية المستدامة.

وأضاف أن ضيوف الندوة تقدموا بالشكر لجامعة جنوب الوادى على تبنيها القضايا التى تهم وتخدم المجتمع، وبالأخص القضايا المتعلقة بإنتاج الغذاء والبحث عن مصادر جديدة للطاقة وتدوير المخلفات الزراعية.

وناقش "حسن" مع القائمين على مشروع نداء سبل التعاون بين الجامعة والمشروع فى تقديم الخدمات المطلوبة، وقد رحب الضيوف بذلك، كما وعد المهندس خالد أحمد حسنين مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى على توفير الدعم الفنى اللازم لإنشاء مزرعة سمكية بقسم الإنتاج الحيوانى والدواجن بكلية الزراعة لتدريب الطلاب، وعمل البحوث العلمية وتدريب المنتجين للنهوض بقطاع الثروة السمكية بمحافظة قنا.

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مصر 365