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عبور ثلاث قطع حربية إسبانية وألمانية بقناة السويس وسط حراسة مشددة

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عبور ثلاث قطع حربية إسبانية وألمانية بقناة السويس وسط حراسة مشددة عبور ثلاث قطع حربية إسبانية وألمانية بقناة السويس وسط حراسة مشددة

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن ثلاث قطع بحرية حربية عبرت اليوم قناة السويس منها "الفرقاطة" الإسبانية ضمن القافلة الشمالية القادمة من البحر المتوسط وفى طريقها للبحر الأحمر ومنه للسواحل الصومالية للمشاركة ضمن قوات التحالف الدولى فى مكافحة القراصنة الصومالية بخليج عدن.

و"الفرقاطة" الإسبانية كانتيبارى ضمن قافلة الجنوب والقادمة من البحر الأحمر فى طريقها للبحر المتوسط ترافقها الفرقاطة الألمانية نايدرسشازا.

وأضافت المصادر أن القطع الحربية الثلاث شهدت تأمينًا كاملاً وحراسة مشددة من قبل هيئة قناة السويس وتم منع مرور المعديات والسيارات ومنع الصيد حتى نهاية عبور القطع الحربية الثلاث بالمجرى الملاحى للقناة.

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