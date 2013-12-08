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خطيب مسجد العزيز بالله: لا يهمني اعتداء الإخوان علي ولكن ما يحزنني انتهاك حرمة بيوت الله

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خطيب مسجد العزيز بالله: لا يهمني اعتداء الإخوان علي ولكن ما يحزنني انتهاك حرمة بيوت الله خطيب مسجد العزيز بالله: لا يهمني اعتداء الإخوان علي ولكن ما يحزنني انتهاك حرمة بيوت الله

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

أكد الشيخ نور محمود، خطيب مسجد العزيز بالله، الذي تم الاعتداء عليه من قبل أنصار جماعة الإخوان، أن الاعتداء من الممكن أن يتكرر مرة أخرى، لي عليه فقط بل على كل الأئمة.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم في "استوديو بث مباشر" على "cbc+2"، أن ما حدث بمسجد العزيز بالله أمر مخزٍ ولا يعبر عن أخلاق الإسلام، وتابع أنه لا يجب إقحام الدين في السياسة.

وقال "لا يهمني الاعتداء علي أو حتى قتلي، ولكن ما يحزنني هو الاعتداء على بيوت الله فإن ما يفعلونه يدل على أنهم سفهاء".

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