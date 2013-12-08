دراسة: مشروبات الطاقة ربما تضر بسلامة القلب

كتب : نورهان السبحي الخميس 05-12-2013 13:56

تمثل مشروبات الطاقة أضرارا على القلب، حيث إنها يمكن أن تخلق ضغطا إضافيا على القلب والأمر الذي يجعل عضلة القلب يتقلص بسرعة أكبر من المعتاد، هذا ما خلصت اليه نتائج دراسة حديثة أعدها مجموعة من الباحثين الألمان.

وقد أثبتت الدراسة أن الأشخاص الأصحاء الذين يشربون مشروبات الطاقة المحتوية على نسبة عالية من الكافيين، شهدوا زيادة كبيرة في معدلات انكماش عضلة القلب بعد ساعة واحدة من تناولها.

وقد قام الباحثون باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لقياس وظيفة القلب من 18 شخصا طبيعيا قبل ساعة من تناول مشروب الطاقة وأيضا بعد ساعة واحدة من تناول المشروب.

وبعد الاختبار، وجد الباحثون 6% ارتفاع في معدل انكماش عضلة القلب لدى العينة المشاركة، واستنتج الأطباء أنه ربما يكون ذلك نتيجة احتواء مشروبات الطاقة على الكافيين والسكريات، ما يمكن أن يكون لهذه التركيبة أثر على وظائف القلب، وذلك لأن الباحثون قاموا بإجراء نفس الاختبار على عينة أخرى قامت بتناول مشروب طاقة آخر يحتوى على الكافيين فقط، ولم يجد الباحثون أي ارتفاع في انكماش عضلة القلب.

ويقول الإطباء إن الدراسة تثير مخاوف حول احتمالية أن تمثل مشروبات الطاقة خطرا على سلامة القلب، وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابة بالفعل بأمراض القلب.

ويؤكد أطباء أمراض القلب والأوعية الدموية على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم نتائج هذا البحث الجديد، والذي من المقرر عرضة الاثنين القادم في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية، في شيكاغو.