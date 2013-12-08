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"الطب البيطري": القليوبية خالية من الحمى القلاعية

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"الطب البيطري": القليوبية خالية من الحمى القلاعية "الطب البيطري": القليوبية خالية من الحمى القلاعية

كتب : حسن صالح الخميس 05-12-2013 14:27

أعلن الدكتور عادل أنور، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، انحسار مرض الحمى القلاعية بشكل تام في قرى المحافظة، موضحًا أنه تمت السيطرة على المرض بشكل يطمئن كافة المربين.

وقال وكيل مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن إجمالي الحالات المصابة في الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر من العام الجاري بلغ 11 حالة فقط، مشيرًا إلى أنه تم تحصين حميع الحيوانات باللقاح اللازم، وبلغ عدد المحصن من المرض 189128 رأس وتطهير 3 حظائر ومزارع كانت مصابة، كما تم عقد العديد من الندوات واللجان الإرشادية للمربين والمزارعين لتعريفهم بالمرض وكيفية اكتشافه وعلاجه.

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