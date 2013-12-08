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تعاون بين "صناع الأثاث" والغرفة التجارية بدمياط لاستكمال وحدة الأطراف بالمستشفى التخصصي

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تعاون بين "صناع الأثاث" والغرفة التجارية بدمياط لاستكمال وحدة الأطراف بالمستشفى التخصصي تعاون بين "صناع الأثاث" والغرفة التجارية بدمياط لاستكمال وحدة الأطراف بالمستشفى التخصصي

كتب : سهاد الخضري الخميس 05-12-2013 18:32

قال محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط، إنه جاري التنسيق مع شركات البوايات بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية لاستكمال وحدة الأطراف بالمستشفى التخصصي لخدمة أكبر قطاع ممكن من أبناء دمياط.

وأفادت مديرية الصحة بدمياط أنه تم الاتفاق مع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة على استقبال حالات الأطراف والجراحات الدقيقة، خاصة وأن هذا التخصص غير موجود بمستشفيات الصحة بدمياط، حيث تم افتتاح قسم جديد لجراحة الأعصاب بالمستشفى التخصصي بدمياط.

كان قد اشتكى صناع الأثاث بدمياط من عدم وجود قسم للأطراف الصناعية بمستشفيات دمياط، وقدموا عددا من الطلبات للمسؤوين بوزارة الصحة ولكن لم تتم الاستجابة لطلباتهم.

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