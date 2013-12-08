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طوارئ في الطب البيطري بالوادي الجديد لمواجهة "الجلد العقدي"

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طوارئ في الطب البيطري بالوادي الجديد لمواجهة "الجلد العقدي" طوارئ في الطب البيطري بالوادي الجديد لمواجهة "الجلد العقدي"

كتب : شرف غريب الخميس 05-12-2013 21:46

أكد الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة الخمس، عقب ظهور مرض الجلد العقدي بإحدى المحافظات.

وأضاف أن خطورة هذا المرض تأتي من سرعة انتقاله من حيوان إلى آخر، عن طريق الذباب والناموس والقوارض، ما يؤدى إلى انتشاره بسرعة، ويؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية بمصر، لذلك يستوجب تكاتف الجهود مع الإدارات البيطرية وسرعة استجابة المربين لحملات التحصين، التي تقوم بها الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، لحماية الماشية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة التي تُعد ثروة حقيقية ومتنوعة.

وأشار إلى أن المديرية قررت وقف الإجازات، وتم عمل لجنة من طبيبات الإرشاد والوقاية والمجازر لتحصين الحيوانات، خلال شهر ديسمبر بجميع مراكز المحافظة.

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