فنيو الأشعة يطالبون "الرباط" بتدرج وظيفي للحاصلين على شهادة الزمالة

كتب : سهاد الخضري الخميس 05-12-2013 21:52

طالب محمد سمير وجدي المتحدث باسم فنيي الأشعة بالزمالة المجلس العلمي للأشعة، بتعديل قراره لتصبح زمالة فنيي الأشعة متصلة دون أن تقسم على مرحلتين وتكون 3 أو4 أعوام متصلين واعتمادها شهادة زمالة مصرية مثل باقي التخصصات الطبية بالزمالة المصرية للأطباء.

كان قد أصدر المجلس العلمي للأشعة قرارا بمد فترة زمالة فنيي الأشعة من 18 شهرا حتى عامين، وعمل زمالة تكملية لعامين، لتصبح زمالة فنيي الأشعة 4 أعوام على فترتين واعتماد شهادة الفترة الأولى كدبلوم مهني وشهادة الفترة الثانية كشهادة زمالة مصرية تمنح حاملها درجة التخصص.

جدير بالذكر أن وفد من فنيي الأشعة بالزمالة قد عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة، مطالبين بعمل تدرج وظيفي يضمن لهم حقوقهم التخصصية والمالية والإدارية؛ حيث إنه لا يوجد تدرج وظيفي لفنيي الأشعة حتى الآن.