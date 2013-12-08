أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا: ميسي ورونالدو؟ ريبري يستحق الكرة الذهبية

Google+ Print
جوارديولا: ميسي ورونالدو؟ ريبري يستحق الكرة الذهبية جوارديولا: ميسي ورونالدو؟ ريبري يستحق الكرة الذهبية

يعتقد جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن لاعبه الفرنسي فرانك ريبري يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي لاعب آخر.

ويبرز اسم ريبري مع ليونيل ميسي ساحر برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد كأبرز المرشحين لقنص الكرة الذهبية.

ولكن جوارديولا رشح الجناح الفرنسي للفوز بالكرة الذهبية حتى على حساب ميسي الذي قدم فاز بالجائزة ثلاث مرات تحت قيادته.

وقال جوارديولا للصحفيين: "ريبري قدم موسما لا يصدق، وهو واحد من أسباب ما وصل بايرن إليه".

وأوضح "الكثير من لاعبي بايرن كذلك ولكن ريبري بالخصوص، ولذلك هو يستحق الفوز بالكرة الذهبية، ولكن الأهم هو أنه سعيد بما قدمه الموسم الماضي وما يقدمه حاليا".

واستدرك مضيفا "سواء فاز بها أو لا، فهذا لن يغير شيئا في حياته".

وواصل متما "ريبري فاز مع فريقه ويوب هاينكس بكل شئ الموسم الماضي ولذلك هو يستحق الكرة الذهبية، ولكن أيضا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم جيدين، ولكن بدون شك الموسم الماضي لريبري كان رائعا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع