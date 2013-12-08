أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الوفد المصري بأبوظبي يلتقي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي للتهنئة بالعيد الوطني

Google+ Print
الوفد المصري بأبوظبي يلتقي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي للتهنئة بالعيد الوطني الوفد المصري بأبوظبي يلتقي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي للتهنئة بالعيد الوطني

كتب : الوطن الأحد 08-12-2013 13:28

يلتقي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد بن سلطان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الوفد المصري، مساء اليوم، في إطار زيارة الوفد للإمارات العربية المتحدة؛ للتهنئة بالعيد الوطني.

يضم الوفد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة، والشيخ مظهر شاهين، والكاتب وحيد حامد، والمهندس أسامة عقيل، والمهندس كمال غنيم، والدكتور فتحي فكري مساعد وزير القوي العاملة الأسبق، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين، منهم: مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومحمود مسلم مدير تحرير جريدة الوطن، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامي أحمد موسى، وعبدالرحيم علي، الخبير في الحركات الإسلامية، والفنان أحمد عبدالعزيز.

جدير بالذكر، أن الوفد المصري، زار مدينة "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا، وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة"

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة"