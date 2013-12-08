الوفد المصري بأبوظبي يلتقي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي للتهنئة بالعيد الوطني

كتب : الوطن الأحد 08-12-2013 13:28

يلتقي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد بن سلطان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الوفد المصري، مساء اليوم، في إطار زيارة الوفد للإمارات العربية المتحدة؛ للتهنئة بالعيد الوطني.

يضم الوفد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة، والشيخ مظهر شاهين، والكاتب وحيد حامد، والمهندس أسامة عقيل، والمهندس كمال غنيم، والدكتور فتحي فكري مساعد وزير القوي العاملة الأسبق، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين، منهم: مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومحمود مسلم مدير تحرير جريدة الوطن، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامي أحمد موسى، وعبدالرحيم علي، الخبير في الحركات الإسلامية، والفنان أحمد عبدالعزيز.

جدير بالذكر، أن الوفد المصري، زار مدينة "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا، وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق.