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الخارجية لـ"مستشارى السفارات الأجنبية": ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق

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الخارجية لـ"مستشارى السفارات الأجنبية": ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق الخارجية لـ"مستشارى السفارات الأجنبية": ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق

التقى اليوم، بمقر وزارة الخارجية، المتحدث الرسمى باسم الوزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى عددا من المستشارين الإعلاميين بالسفارات الأجنبية المعتمدين بالقاهرة.

وتناول اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسى المصرى فى ضوء انتهاء لجنة الخمسين من إعداد المسودة النهائية للدستور وتقديمها لرئيس الجمهورية، استعداداً لطرحها للاستفتاء الشعبى وما تضمنته المسودة من مواد هامة تضمن صيانة الحقوق والحريات.

وأوضح أن ملتزمة بتنفيذ خطوات خارطة الطريق، وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وانتخابية بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى بناء ديمقراطية حقيقية فى إطار عملية تغيير مجتمعى شاملة، كما تناول المتحدث التطورات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية الأخيرة التى تشهدها البلاد.

وأجاب "عبد العاطى" على استفسارات المستشارين الإعلاميين الأجانب حول التطورات الداخلية وقضايا السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، فى إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات تعظيماً للمصلحة المصرية، ودون أن يكون ذلك على حساب العلاقات القائمة مع دول وأطراف أخرى.

وقد أعرب المستشارون الإعلاميون الأجانب عن تقدير بلادهم للتقدم الذى حققته فى خارطة الطريق وإنجاز لجنة الخمسين لمشروع الدستور، مؤكدين دعمهم لإرادة الشعب المصرى.

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مصر 365

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