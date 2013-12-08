أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سبتمبر 2014.. بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة حلوان

Google+ Print
سبتمبر 2014.. بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة حلوان سبتمبر 2014.. بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة حلوان

تستقبل جامعة حلوان طلاب كلية الطب بدءاً من سبتمبر 2014 فى المبنى المخصص لكلية الطب بالحرم الجامعى بعين حلوان، حيث سيتم قبول طلاب الفرقة الدراسية الخامسة عن طريق التحويل من الجامعات الأخرى، لحين اكتمال التجهيزات والمعامل لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، لتكون الكلية رقم 21 فى منظومة كليات الجامعة.

وقال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل عميد الكلية، إنه تم الاستعانة بالكوادر الهندسية والمعمارية بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة للتخطيط للأقسام الأكاديمية المختلفة داخل المبنى الجديد للكلية، والذى يشتمل على الأقسام الأكاديمية للسنوات الدراسية الثلاث الأولى، بالإضافة إلى إدارة الكلية والعاملين، على أن تتم الدراسة فى باقى السنوات العملية بمقر مستشفى بدر، والتى تم الانتهاء من نقل ملكيتها للجامعة مؤخراً، بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء كلية طب جديدة بجامعة حلوان فى 19 سبتمبر الماضى.

كما أكد مهدى، على وضع التجهيزات النهائية لبداية عمل المستشفى لتقديم خدمة طبية علاجية متميزة اعتباراً من العام المقبل، كما تم التواصل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص مساحة عشرة أفدنة مجاورة للمستشفى لعمل التوسعات اللازمة لرفع القدرة السريرية بالمستشفى إلى 300 سرير وزيادة عدد غرف العمليات وأقسام الطوارئ والأشعة والأطفال المبتسرين، كما عملت الجامعة على فتح باب التبرعات للمستشفى على حساب بنكى وتشكيل لجنة عليا من الجامعة لإتمام التجهيزات.

بجانب العمل على تطوير مستشفى الطلبة بحلون لرفع القدرة السريرية إلى 200 سرير، وتطوير أقسام العمليات ووحدات غسيل الكلى والرعاية المركزة بها، لتصبح جزء من تدريب الطلبة فى مرحلتى الدراسة والدراسات العليا، وتقديم الخدمات لأهالى منطقة حلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365