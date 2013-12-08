سبتمبر 2014.. بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة حلوان

تستقبل جامعة حلوان طلاب كلية الطب بدءاً من سبتمبر 2014 فى المبنى المخصص لكلية الطب بالحرم الجامعى بعين حلوان، حيث سيتم قبول طلاب الفرقة الدراسية الخامسة عن طريق التحويل من الجامعات الأخرى، لحين اكتمال التجهيزات والمعامل لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، لتكون الكلية رقم 21 فى منظومة كليات الجامعة.

وقال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل عميد الكلية، إنه تم الاستعانة بالكوادر الهندسية والمعمارية بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة للتخطيط للأقسام الأكاديمية المختلفة داخل المبنى الجديد للكلية، والذى يشتمل على الأقسام الأكاديمية للسنوات الدراسية الثلاث الأولى، بالإضافة إلى إدارة الكلية والعاملين، على أن تتم الدراسة فى باقى السنوات العملية بمقر مستشفى بدر، والتى تم الانتهاء من نقل ملكيتها للجامعة مؤخراً، بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء كلية طب جديدة بجامعة حلوان فى 19 سبتمبر الماضى.

كما أكد مهدى، على وضع التجهيزات النهائية لبداية عمل المستشفى لتقديم خدمة طبية علاجية متميزة اعتباراً من العام المقبل، كما تم التواصل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص مساحة عشرة أفدنة مجاورة للمستشفى لعمل التوسعات اللازمة لرفع القدرة السريرية بالمستشفى إلى 300 سرير وزيادة عدد غرف العمليات وأقسام الطوارئ والأشعة والأطفال المبتسرين، كما عملت الجامعة على فتح باب التبرعات للمستشفى على حساب بنكى وتشكيل لجنة عليا من الجامعة لإتمام التجهيزات.

بجانب العمل على تطوير مستشفى الطلبة بحلون لرفع القدرة السريرية إلى 200 سرير، وتطوير أقسام العمليات ووحدات غسيل الكلى والرعاية المركزة بها، لتصبح جزء من تدريب الطلبة فى مرحلتى الدراسة والدراسات العليا، وتقديم الخدمات لأهالى منطقة حلوان.