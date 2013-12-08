وزير التعليم: 600 خريج بشعبة الوجبات السريعة هذا العام

الوزير يبحث مع المسؤولين بروتوكول تدريب طلاب المدارس التجارية التي تحولت إلى فندقية

كتب : توفيق شعبان منذ 40 دقيقة

التقى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، كلاً من هيثم أحمد المدير التنفيذي بشركة أمريكانا، وسعيد غريب المدير الإقليمي والدولي للشركة، وفايقة النحاس مدير التعليم الفني بالقاهرة.

تم خلال اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة أمريكانا والذي يتم من خلاله تأهيل وتدريب طلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات، والتي تم تحويلها إلى مدارس فندقية، حيث تم إنشاء شعبة جديدة تحت مسمى "شعبة وجبات سريعة" لـ600 طالب تم اختيارهم طبقًا لمعايير ومواصفات فنية متخصصة من خلال لجنة مشتركة من الوزارة والشركة، ويتم تدريب الطلاب نظريًا بالمدرسة لمدة عام دراسي ونصف، بعدها يتم التدريب المزدوج وحتى نهاية المرحلة الدراسية حيث يتم توزيع عقود التوظيف على الطلاب الخريجين.

وأوضح أبو النصر، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول تم توقيعه عام 2011 عندما كان يرأس قطاع التعليم الفني ويتم تنفيذه داخل ثلاث مدارس فنية تجارية تم تحويلها إلى فنية فندقية وهي مدارس: "المعاملات التجارية بعابدين، وشبرا التجارية بإدارة الساحل، والزيتون الثانوية التجارية بإدارة الزيتون"، ووعد بحضور حفل تخرج هذه الدفعة من الطلاب تشجيعًا لهم ولزملائهم الطلاب الدارسين بنفس المشروع.

ورحب "أبوالنصر" بسائر المبادرات من شركات ومؤسسات الحكومة والقطاع الخاص لدعم مسيرة التعليم الفني والتعاون التام لسد الحاجة من الفنيين المتخصصين في سائر المجالات، مؤكدًا أن رسالة التعليم الفني هي إعداد خريج متوافق مع سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة، ومزود بالمهارات التي تمكنه من متابعة الثورة الصناعية في مجال تخصصه.