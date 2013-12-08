الأمن يوافق على مظاهرة ”شهداء الهكسوس”..والهتاف: ”أحمس يا ولد..حرر البلد”

تحت شعار "أحمس فحت الهكسوس"، وافقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بتنظيم مظاهرة لإحياء ذكرى "حروب الهكسوس" وذلك فى واقعة طريفة منذ تطبيق قانون التظاهر.



وشمل الإخطار الذى تمت كتابته على ورق أشبه بالبردى، ميعاد المظاهرة وشعاراتها، وكذلك أهدافها التى تتلخص فى المطالبة بحقوق الشهداء خلال الـ100 عام التى احتل فيها الهكسوس مصر وتكريم المحارب "أحمس" على ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحروب ومن ضمن الهتافات التى وافق عليها الأمن "مصر دولة فرعونية" و"أحمس أحمس يا ولد.. قوسك بيحرر بلد" و"مش هنخاف مش هنطاطى .. يا هكسوس يابن الواطى".



كما طالب النشطاء الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين والأماكن المحيطة بهم بالزى الرسمى بحسب ما ورد بالإخطار.



وقال "مصطفى الزناتى" أحد النشطاء الداعين لتلك الفاعلية إن هذه المظاهرة هى رسالة واضحة للحكومة المصرية التى تحاول بشتى الطرق قمع الحريات المدنية تحت دعاوى محاربة الإرهاب.



وأشار الزناتى إلى تواصل الفاعليات الاحتجاجية بأشكال مختلفة حتى يتم إلغاء قانون التظاهر الذى يعتبر ردة على الثورة بموجاتها المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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