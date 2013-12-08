«هولندا» تتهم «جوجل» بمخالفة قانون حماية البيانات

كتب : الوطن الأحد 01-12-2013 09:47

اتهمت هيئة حماية البيانات الهولندية «DPA» شركة «جوجل» بانتهاك القانون الهولندى عبر جمع بيانات الأفراد من خلال الخدمات المختلفة التى تقدمها الشركة، وطالبت الهيئة شركة «جوجل» بحضور اجتماع لمناقشة النقاط التى تتعارض مع القوانين المحلية، وسيتم بعد المناقشات تقرير الإجراءات التى قد تتخذ بحق الشركة، وقد يتضمن ذلك غرامات مالية. وأوضحت الهيئة فى تقريرها أن التقنيات المستخدمة من قبل شركة «جوجل» تجمع الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى كم كبير من المعلومات عنهم عبر متابعة نشاطهم على الإنترنت.