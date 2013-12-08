"أمازون" تجري تجارب لتوصيل البضائع بطائرات بدون طيار

كتب : رويترز الإثنين 02-12-2013 10:32

قال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.كوم إن شركة البيع عبر الإنترنت تجري تجارب على توصيل البضائع باستخدام طائرات بدون طيار.

وقال بيزوس إن هذه الطائرات ستكون قادرة على تسليم طرود يصل وزنها إلى خمسة أرطال (2.3 كيلوجرام)، موضحا أن هذه الفئة تشكل حوالي 86 بالمئة من تسليمات أمازون.

وقال بيزوس، الذي كان يتحدث لبرنامج "60 دقيقة" على قناة سي.بي.إس، إن الطائرات ستحمل البضائع من مراكز توزيع أمازون وتنقلها جوا إلى منازل المشترين لكنها لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أربع أو خمس سنوات على الأرجح.