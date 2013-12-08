"النشر العلمي الدولي وبراءات الاختراع وتحفيز وتقييم الباحثين" في مدينة أبحاث الإسكندرية

كتب : مروة مرسي الأحد 08-12-2013 12:22

عقدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في الإسكندرية، ورشة عمل أمس، تحت عنوان "النشر العلمي الدولي وبراءات الاختراع وتحفيز وتقييم الباحثين"، بحضور كل من مدير المدينة ورئيس مكتب النشر العلمى والمشرف على مكتب براءات الاختراع بالمدينة، وعدد من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم من مدينة الأبحاث العلمية وجامعة فاروس بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور عصام خميس، مدير مدينة الأبحاث العلمية، آلية تقييم مستوى المجلات العلمية وفقا لمعامل التأثير وعلامة القيمة الملائمة والمؤشر هيرش (H-index) ومعامل سيماغو لترتيب المجلات (SCImago Journal Ranking)، محذرا من الاقتباسات العلمية دون ذكر اسم المؤلف المستشهد به واستشهد بالتحقيقات الصحفية التي نشرت مؤخرا في الجرائد المصرية بهذا الصدد، من خلال المحاضرة الأولى بعنوان "الترتيب الدولي للمجلات المفهرسة عالميا وتقييم الباحثين"، وشرح كيفية اعتماد معامل التأثير Impact Factor على عدد الاستشهادات (الإشارات) Citations للأبحاث المنشورة في المجلة.

وشدد على أن الاستشهادات تعتمد على الكم (عدد الأبحاث المستشهد بها) وليس الكيف (جودة البحث المنشور) وحذر من الاستشهادات التي قد تكون إيجابية لجودة البحث أو سلبية نتيجة اقتباسات غير قانونية أو أخطاء علمية بالبحث.

وقال الدكتور رضا عبد العزيز أبو شنب رئيس مكتب النشر العلمي بالمدينة، إن إدارة المدينة تحرص دائما على تشجيع السادة الباحثين على النشر في المجلات العلمية العالمية البارزة و المفهرسة داخل نظام الـ ISI، وأسرد في شرح وتوضيح القواعد المنظمة لصرف مكافآت ودعم النشر العلمي التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المدينة.