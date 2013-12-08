عودة "الواتس آب" بعد انقطاع استمر 4 ساعات صباح اليوم

كتب : سارة محمد الأحد 08-12-2013 12:30

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتس آب" الشهير، استعادة الخدمة بالكامل، بعد انقطاعه لمدة 4 ساعات، فجر اليوم.

وأعلنت الشركة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن خلل في خدمتها تأثر به معظم المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت الشركة المسؤولة، صباح اليوم، عن استعادة الخدمة بشكل كامل، بعد مرور أربع ساعات من الخلل، لكن الشركة لم تقدم أي تفسير فني للخلل الحادث.

ويعتبر"واتس آب" التطبيق الأشهر في تبادل الرسائل "الشات"، والصور، والفيديو حول العالم، رغم أن عمر الخدمة لا يتعدى 4 سنوات.

ويزيد عدد مستخدمي التطبيق 300 مليون مستخدم جدد شهريًا.