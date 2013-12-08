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أمين شرطة يتنكر فى زى منتقبة لسرقة منزل في بنى سويف‎

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أمين شرطة يتنكر فى زى منتقبة لسرقة منزل في بنى سويف‎ أمين شرطة يتنكر فى زى منتقبة لسرقة منزل في بنى سويف‎

ارشيفيه

 

ألقى أهالى حى الرمد ببنى سويف القبض على أمين شرطة تسلل لمنزل يقطن به رجل وزوجته بالدور الأرضى بمنطقة الحى الغربى بحى الرمد.

حيث فوجئ أهالى الشارع بصراخ السيدة العجوز، حيث كانت وحدها بالمنزل فتجمع الأهالى ليجدوا أن رجل يرتدى زى إمرأة منتقبة حاول سرقة المنزل وتعدى عليها بالضرب، فأمسكوا به وأبلغوا الشرطة .

وعند حضور الشرطة, عرف السارق نفسه لهم بأنه أحد زملائهم و يعمل أمين شرطة بمديرية أمن بنى سويف مما أثار حفيظة الأهالى الذين أنهالوا عليه بالضرب ورفضوا تسليمة خشية أن يتركه زملائه فى الداخلية يرحل دون عقاب  وأصر الأهالى على أصطحاب اللص حتى إنهاء المحاضر وعرضه على النيابة .

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