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مصرع شخص في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالمنيا

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مصرع شخص في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالمنيا مصرع شخص في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالمنيا

جثة – أرشيفية

 

وقعت مشاجرة بين مدرس وعامل بقرية السلام التابعة لمركز بني مزار، بسبب لعب الأطفال، وبعد عدة أيام تقابل الطرفان وأثناء معاتبة كل منهما للآخر أخرج العامل سلاحه الناري وأطلق الرصاص صوب المدرس فأرداه قتيلاً.

وكان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بقرية السلام.

وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المجني عليه يدعى وائل حمدان عبد الحميد 23 سنة مدرس توفى إثر تلقيه طلقات نارية بالصدر وأماكن متفرقة من الجسم، على يد يونس جمعة رشدي 23 سنة عامل أثناء معاتبة كل منهما للآخر، على مشاجرة وقعت بين أطفالهما منذ يومين وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة .

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