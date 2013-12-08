ضبط ١٨ مصرياً حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة بالمطار

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد من إلقاء القبض على ١٨ راكباً مصرياُ حاولوا السفر على الطائرة الليبية المتجهه إلى بنى غازي بتأشيرات مزورة .

وذكر مصدر أمني بالمطار أن المباحث تلقت معلومات بمحاولة سفر عدد من المصريين إلى ليبيا بتأشيرات مزورة .

وتم تشكيل فريق أمنى يضم كل من المقدم إبراهيم عودة ، والمقدم مصطفى حبشي والرائد أحمد هندى ، أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الليبية المتجهة إلي بنى غازي.

واشتبه ضباط الجوازات في جواز سفر ١٨ ركاب، وبفحصها تبين تزوير تأشيرات السفر إلى ليبيا.

وأقر الركاب بحصولهم على التأشيرات المزورة من إحدى المكاتب السياحيه ببني سويف مقابل مبالغ مالية تقدر ب ٧ آلاف جنيه عن كل تأشيرة.

وتم تحرير محضر لهم وإحالتهم للنيابة .