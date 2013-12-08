أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط ١٨ مصرياً حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة بالمطار

  • 8
Google+ Print
ضبط ١٨ مصرياً حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة بالمطار ضبط ١٨ مصرياً حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة بالمطار

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد من إلقاء القبض على ١٨ راكباً مصرياُ حاولوا السفر على الطائرة الليبية المتجهه إلى بنى غازي بتأشيرات مزورة .

وذكر مصدر أمني بالمطار أن المباحث تلقت معلومات بمحاولة سفر عدد من المصريين إلى ليبيا بتأشيرات مزورة .

وتم تشكيل فريق أمنى يضم كل من المقدم إبراهيم عودة ، والمقدم مصطفى حبشي والرائد أحمد هندى ، أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الليبية المتجهة إلي بنى غازي.

واشتبه ضباط الجوازات في جواز سفر ١٨ ركاب، وبفحصها تبين تزوير تأشيرات السفر إلى ليبيا.

وأقر الركاب بحصولهم على التأشيرات المزورة من إحدى المكاتب السياحيه ببني سويف مقابل مبالغ مالية تقدر ب ٧ آلاف جنيه عن كل تأشيرة.

وتم تحرير محضر لهم وإحالتهم للنيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا