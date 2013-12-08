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محمد بن راشد يغرس أول شجرة قرم في جزيرة صير بني ياس

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محمد بن راشد يغرس أول شجرة قرم في جزيرة صير بني ياس محمد بن راشد يغرس أول شجرة قرم في جزيرة صير بني ياس

غرس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أول شجرة قرم "المانجروف الأحمر" في محمية الحباري في جزيرة صير بني ياس أكبر الجزر التابعة لإمارة أبوظبي في الخليج العربي .


>  وقام سموه بغرس الشجرة الأولى في الجزيرة بمناسبة زيارته لها وترؤسه اجتماعات وورش عمل مجلس الوزراء التي تعقد في الجزيرة اليوم وغدا .


> وقد أشاد سموه بفكرة إعادة توطين هذا النوع من الشجر في الجزيرة راجيا الله عز وجل أن يبارك في هذه الشجرة وأن يجعلها وارفة الظلال على البلاد والعباد .


> واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محميات الاشجار المتنوعة المنتشرة في ارض الجزيرة إرثا خالدا من الموروث الوطني الذي تركه فينا المغفور له الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه كي نحافظ عليه وننميه ونحفظه للأجيال اللاحقة من أبناء وبنات شعبنا العزيز .
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رافق سموه في زراعة عدد من أشجار القرم "المانجروف" سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الى جانب أصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين .


>  يذكر أن في الجزيرة أنواعا مختلفة من الاشجار والشجيرات المنتشرة فيها منها شجر السدر وشجر اللبان والزيتون والمسواك وأخيرا الغاف الذي ينتشر بكثرة على أراضي الجزيرة .

 

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