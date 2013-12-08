”قاعدة الشام والعراق” للسيناوية: اثبتوا.. وسنمدكم بالمال والرجال

طالب تنظيم "القاعدة في العراق والشام"، أتباعه في مصر وسيناء بالصبر في مواجهة الجيش والشرطة على أن يساعدهم بالمال وبالرجال.

وبثت مؤسسة "الملاحم" التابعة للقاعدة فيديو، بدأته بكلمة لأبى مصعب الزرقاوي، ثم ظهر فيه رجل، ذو لكنة مصرية، يحمل سلاحاً فى يديه، وإلى جواره شخصان، ادعى الفيديو أنه قاضى المحكمة الإسلامية بحلب، إحدى المحافظات السورية، وقال الرجل: "نتعاون نحن وأنتم على إقامة دين الله عز وجل لأننا واحد بإذن الله، والله لن تفرق بيننا وبينكم حدود، ولا جنسيات، إنما يجمعنا الدين".

وأضاف: "كلمتي أوجهها إلى إخوتي في سيناء الحبيبة، أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا، وأن هذا طريق الفلاح والنجاح، واعلموا أنكم على الحق، فإما أن تفرحوا بنصر الله أو أن تموتوا شهداء، إن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئاً، ما دمتم تحرصون على إقامة دين الله وتخلصون، فلن يضركم أحد".

ووجه القيادي التكفيري، رسالة لمن سماهم: "إخواننا المسلمين فى مصر» متابعاً: "أقول لكم إلى متى تجعلون رؤوسكم فى الرمال بعد أن تركتم الجهاد فى أفغانستان، وفى العراق، وتركتم الجهاد فى الشام، ما تقولون لربكم يوم القيامة، تركتم إخوانكم يقتلون وتهدم على رؤوسهم البيوت، فماذا تقولون عندما تُسألون أمام ربكم" ثم وجه رسالته إلى جنود الجيش المصري قائلاً: "إلى متى تساقون إلى المذابح ونار جهنم، وإلى متى تظلون أداة فى يد الطغاة، فأوامر قياداتكم لن تشفع لكم، كلاكما فى النار وكلاكما ظالم، توبوا اليوم لأنكم ستندمون يوم لا ينفع الندم، وتبرأوا من هذا الطاغوت واكفروا به".

شبكةعيونالإخبارية

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