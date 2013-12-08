أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

”قاعدة الشام والعراق” للسيناوية: اثبتوا.. وسنمدكم بالمال والرجال

Google+ Print
”قاعدة الشام والعراق” للسيناوية: اثبتوا.. وسنمدكم بالمال والرجال ”قاعدة الشام والعراق” للسيناوية: اثبتوا.. وسنمدكم بالمال والرجال

طالب تنظيم "القاعدة في العراق والشام"، أتباعه في وسيناء بالصبر في مواجهة الجيش والشرطة على أن يساعدهم بالمال وبالرجال.
وبثت مؤسسة "الملاحم" التابعة للقاعدة ، بدأته بكلمة لأبى مصعب الزرقاوي، ثم ظهر فيه رجل، ذو لكنة مصرية، يحمل سلاحاً فى يديه، وإلى جواره شخصان، ادعى الفيديو أنه قاضى المحكمة الإسلامية بحلب، إحدى المحافظات السورية، وقال الرجل: "نتعاون نحن وأنتم على إقامة دين الله عز وجل لأننا واحد بإذن الله، والله لن تفرق بيننا وبينكم حدود، ولا جنسيات، إنما يجمعنا الدين".
وأضاف: "كلمتي أوجهها إلى إخوتي في سيناء الحبيبة، أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا، وأن هذا طريق الفلاح والنجاح، واعلموا أنكم على الحق، فإما أن تفرحوا بنصر الله أو أن تموتوا شهداء، إن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئاً، ما دمتم تحرصون على إقامة دين الله وتخلصون، فلن يضركم أحد".
ووجه القيادي التكفيري، رسالة لمن سماهم: "إخواننا المسلمين فى مصر» متابعاً: "أقول لكم إلى متى تجعلون رؤوسكم فى الرمال بعد أن تركتم الجهاد فى أفغانستان، وفى العراق، وتركتم الجهاد فى الشام، ما تقولون لربكم يوم القيامة، تركتم إخوانكم يقتلون وتهدم على رؤوسهم البيوت، فماذا تقولون عندما تُسألون أمام ربكم" ثم وجه رسالته إلى جنود الجيش المصري قائلاً: "إلى متى تساقون إلى المذابح ونار جهنم، وإلى متى تظلون أداة فى يد الطغاة، فأوامر قياداتكم لن تشفع لكم، كلاكما فى النار وكلاكما ظالم، توبوا اليوم لأنكم ستندمون يوم لا ينفع الندم، وتبرأوا من هذا الطاغوت واكفروا به".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»