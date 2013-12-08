أبرز 9 محطات في مشوار أحمد حسن مع الكرة

بعد أن أعلن أحمد حسن لاعب وسط الزمالك وعميد لاعبي العالم اعتزاله الكرة رسميا لينضم لقائمة النجوم المصريين المعتزلين في هذا العام مع محمد بركات ومحمد أبوتريكة.

يستعرض FilGoal.com أبرز محطات مشوار أحمد حسن الكروي الملئ بالإنجازات.

1 – كأس مصر مع الإسماعيلي

فوز الإسماعيلي بكأس مصر عام 1997 كانت البطولة الأولى للصقر في مشواره الكروي، أحمد حسن كان في هذا الوقت لاعبا أساسيا في منتخب مصر بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الإفريقية 1995 هو وأبناء جيله حازم إمام وعبد الستار صبري والسقا وغيرهم.

2 – هدف جنوب إفريقيا

هدف أحمد حسن في شباك جنوب إفريقيا بنهائي كأس الأمم الإفريقية 1998 كان أحد أهم المحطات في مشوار عميد لاعبي العالم، الهدف الأول الذي باغت به أحمد حسن البافانا بتسديدة خادعة كان مفتاح حصول مصر على اللقب كما كان بوابة الصقر نحو الاحتراف بكوجالي سبور التركي.

3 - اللقب الأول في أوروبا مع بيشكتاش

بعد أن أثبت تألقه في الملاعب التركية مع أندية كوجالي سبور ودينزل سبور وجينتشربيرلجي انتقل أحمد حسن لصفوف أحد كبار تركيا نادي بيشكتاش في 2004 واستطاع أن يتوج معه بأول لقب له في أوروبا بعد أن ساهم في الفوز بكأس تركيا في الموسم الأخير له مع الفريق في 2006.

4 – أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2006

الأداء الذي قدمه أحمد حسن في كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي استضافتها مصر استطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة جعله يتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة متفوقا على نجوم كدروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصري.

5 - أندرلخت .. المحطة الأبرز في أوروبا

انتقال أحمد حسن إلى أندرلخت كان أبرز محطاته خلال مشواره الطويل في الملاعب الأوروبية، الصقر قاد أندرلخت للفوز بـ4 بطولات خلال موسمين قضاهم إذ توج مع الفريق بلقب الدوري في موسمه الأول بالإضافة إلى كأس السوبر.

وفي الموسم الثاني قاد الفريق للفوز بكأس السوبر مجددا بالإضافة إلى كأس بلجيكا ليتوج أفضل محطاته في الملاعب الأوروبية بـ4 بطولات.

6 – العودة لمصر وهدف دوري الأبطال

عودة أحمد حسن للملاعب المصرية لم تكن من خلال نادي الإسماعيلي هذه المرة إذ تعاقد اللاعب مع الأهلي لينضم إلى كتيبة الجيل الذهبي للفريق الأحمر وسريعا استطاع أحمد حسن أن يفرض نفسه على تشكيلة مانويل جوزيه بعد أن سجل أول أهدافه مع الفريق بمباراته الأولى أمام الزمالك في دوري الأبطال والذي قاد به المارد الأحمر للفوز على غريمه التقليدي.

أحمد حسن ساهم مع الأهلي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخ الفريق وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام القطن.

7 – أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2010

عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر في المباراة الفاصلة قاد أحمد حسن بأهدافه الثلاثة في البطولة كتيبة اللاعبين المصريين في رحلة الحفاظ على كأس أمم إفريقيا بأنجولا في غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكي.

أحمد حسن كان أفضل لاعبي البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد أن قاد الفراعنة للبطولة السابعة في تاريخ المنتخب المصري والرابعة في تاريخه ليبتعد بلقب أكثر لاعبي القارة فوزا بالبطولة.

8 – عميد لاعبي العالم

في عام 2012 استطاع أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبي العالم من السعودي محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثاني مصري يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذي سبق وناله عام 2001.

9 – كأس مصر مع الزمالك

أحمد حسن شارك مع الزمالك في كسر الأعوام العجاف للفريق بعد أن توج الفريق الأبيض بكأس مصر عام 2013 بعد أن سجل مشاركة في الدقائق الأخيرة بالمباراة النهائية أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

أحمد حسن تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار في الكرة المصرية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.