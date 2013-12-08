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العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء يتظاهرون أمام مجلس الوزراء

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العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء يتظاهرون أمام مجلس الوزراء العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء يتظاهرون أمام مجلس الوزراء
نظّم العشرات من المتظاهرين مسيرة، الأحد، من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حتى مجلس الوزراء، للمطالبة بـ«الكشف عن قتلة ثوار 25 يناير وإعادة محاكمتهم أمام محاكم ثورية».وردد المشاركون في المسيرة هتافات، منها: «شالوا أمين وجابوا أمين بيعذب في المصابين»، و«القصاص القصاص من مبارك والقناص».وانتقد فريد علام، من مصابي أحداث محمد محمود، اللواء محمد الشافعي، الأمين العام الجديد للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون التواصل معه.كما طالب أحمد علام، أحد مصابي موقعة الجمل، بتحويل المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء إلى مجلس أعلى، يكون أمينه العام ومجلس إدارته بالانتخاب من بين أسر الشهداء والمصابين.كان قسم شرطة الدرب الأحمر قد وافق، الأربعاء الماضي، على تنظيم المسيرة.

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