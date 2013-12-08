حبس المتهم الرئيسي في «خلية المنصورة» 15 يومًا.. والمتهم: «تدربنا بكتائب القسام»

قرر محمد الحفني، مدير نيابة ثان المنصورة، الأحد، حبس المتهم الرئيسي في «خلية اغتيالات المنصورة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت قوة من مباحث قسم ثان المنصورة، برئاسة العميد سعيد عمارة، مدير مباحث الدقهلية، ألقت القبض على المتهم بمعاونة الأهالي وبحوزته خزنة سلاح ناري عقب اعتدائه واثنين آخرين ملثمين على محمد جمال العيسوي، 29 عامًا، صاحب محل بقالة، مقيم بمنطقة «جديلة» وإطلاقهم أعيرة نارية بشارع قناة السويس.واعترف المتهم الذي يدعى عامر سعد عبده عبدالحميد، 29 عامًا، خلال تحقيقات النيابة بتكوين خلية إرهابية لتصفية واغتيال المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين.وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم، برئاسة المستشار أحمد أبوالنصر، المحامي العام الأول لنيابات المنصورة، على مدار يومين كاملين استمعت خلالها النيابة لاعترافات تفصيلية من المتهم أكد خلالها أنه تلقى تدريب عسكري هو وباقي أعضاء الخلية مع كتائب القسام بغزة، مؤكدين أنهم تلقوا خلالها فتحي حماد، وزير داخلية حماس، وأنهم كانوا يستعدون للانضمام لقوات الردع التابعة للجماعة، والتي كانت تخطط لردع المعارضين في الشارع وكانت تحشد للخروج في «30 يونيو»، كما ورد في التحقيقات.وقال المتهم إن الخلية الإرهابية قامت بالتخطيط لاغتيال وحيد فودة، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد آخر من الأعضاء السابقين، لحشدهم في المظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتأجيرهم بلطجية للتعدي على مسيرات من وصفهم بـ«مؤيدي الشرعية»، حسب التحقيقات.كانت وزارة الداخلية قالت إنه في إطار المتابعات الأمنية لضبط مرتكبي جرائم قتل المواطنين عشوائيًا أثناء التجمعات والمسيرات، وما يثار من «ادعاءات باطلة بقيام أجهزة الأمن بإطلاق الأعيرة النارية أو الخرطوش على المواطنين»، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط «خلية إرهابية» خططت لتصفية معارضي جماعة الإخوان المسلمين ومواطنين بالدقهلية . وأوضح بيان «الداخلية» أن «قوات الأمن ضبطت المدعو (عامر.م)، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بعزبة الهاويس بدائرة قسم ثان المنصورة، محافظة الدقهلية، وبحوزته خزنة طبنجة بها عدد 6 طلقات عيار 6.35 ملليمتر، حال تعديه وآخرين على المدعو (محمد. ج) صاحب محل بقالة، ومقيم في (جديلة) بالدقهلية، فور ورود بلاغ بقيام مجموعة من الملثمين بالتعدي على أحد الأشخاص بشارع الجيش، وبسؤاله قرر أنه ينتمي لجماعة الإخوان (رئيس شعبة الأشبال بجديلة).

شبكةعيونالإخبارية

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