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بالفيديو - جيرفينيو يصنع عودة روما للانتصارات على حساب فيورنتينا

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بالفيديو - جيرفينيو يصنع عودة روما للانتصارات على حساب فيورنتينا بالفيديو - جيرفينيو يصنع عودة روما للانتصارات على حساب فيورنتينا

ساهم الإيفواري جيرفينيو في استعادة روما للانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات بصناعته هدفين في فوز فريق العاصمة على فيورنتينا 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

أحرز ثنائية الذئاب البرازيلي مايكون والإيطالي ماتيا ديسترو في الدقيقتين السابعة و67 من صناعة جيرفينيو، بينما سجل للضيوف خوان فارجاس في الدقيقة 29.

وسقط روما في دوامة التعادلات خلال الأربع مباريات الأخيرة أمام تورينو وساسولو وكالياري وأتلانتا قبل الانتفاض على ملعبه.

بذلك الفوز واصل روما مطارته ليوفنتوس المتصدر بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن السيدة العجوز.

لمشاهدة الأهداف اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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