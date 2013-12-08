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“ساركوزي” يرافق “أولاند” فى رحلته إلى جوهانسبرج بعد غد لتأبين مانديلا

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“ساركوزي” يرافق “أولاند” فى رحلته إلى جوهانسبرج بعد غد لتأبين مانديلا “ساركوزي” يرافق “أولاند” فى رحلته إلى جوهانسبرج بعد غد لتأبين مانديلا

نيكولا ساركوزي

وجه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم الأحد، الدعوة لسلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزى لمرافقته على متن الطائرة التى ستقله بعد غد الثلاثاء إلى جوهانسبرج لحضور مراسم التكريم الرسمية للمناضل الراحل نيلسون مانديلا.

وذكر القصر الرئاسة “الاليزيه” – فى بيان مقتضب اليوم – أن أولاند وجه الدعوة للرئيس السابق لمصاحبته خلال مراسم تأبين الزعيم الجنوب إفريقى نيلسون مانديلا والمقرر بعد غد الموافق العاشر من ديسمبر الجارى بجوهانسبرج.

وقالت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسى السابق أن الأخير قبل الدعوة.

وكان الاليزيه قد أعلن مساء أمس السبت أن الرئيس الفرنسى سيتوجه الثلاثاء ، إلى جوهانسبرج حيث يشارك في المراسم الرسمية لتأبين الزعيم والمناضل الجنوب افريقى نيلسون مانديلا الذي فارق الحياة الخميس الماضى.

وذكر الاليزيه أن الرئيس أولاند سيحضر مراسم التأبين الرسمية بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.

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