نقل اللواء سامي الروبي إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة بعد إصابته بوعكة صحية

اصيب اللواء سامى الروبى مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، ورئيس مجلس ادارة النادى العام لضباط الشرطة، بوعكة صحية، نقل على اثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لمتابعة حالته.

وأفاد احد المقربين من اللواء الروبى انه مصاب بمرض فى الكبد، وان بعض الالام راودت مساعد الوزير فجأة، ليتم نقله على اثرها إلى المستشفى للعلاج، فيما حرصت عدد كبير من قيادات وضباط الشرطة لزيارته.

وفى نفس السياق يشهد الكثير من ضباط الشرطة الذين عملوا مع اللواء سامى الروبى بكفاءته، وتقدمه للصفوف دائماً، كما انه تم اختياره ليتولى رئيس مجلس ادارة النادى العام لضباط الشرطة، بموافقة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وبعد إجماع مجلس ادارة النادى العام عليه، وهذا بعد ان تقدم اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، ورئيس مجلس ادارة النادى العام السابق، بإستقالته، بسبب تقلده منصب محافظ المنيا.