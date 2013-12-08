بدء أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية برئاسة ليبيا

بدأت أعمال الاجتماع العادي الحادي عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية اليوم الأحد بمقرها بالقاهرة ، برئاسة الدكتورة مبروكة الشريف جبريل ، في دورته الحالية وممثلة ليبيا في المجلس.

وشارك فى الاجتماع ، الذى يستمر على مدى يومين ، الدكتورة شيخة سيف الشامسي ، المدير العام للمنظمة ، و15 وزيرة عربية يمثلن الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى.

وتم عرض تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أنشطتها خلال الفترة منذ انعقاد الاجتماع غير العادي العاشر للمجلس التنفيذي للمنظمة بالجزائر يوم 26 فبراير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي.

كما تم مناقشة تطورات العمل في برامج ومشروعات المنظمة ، ومقترح برنامج عملها لعام 2014 وموازنتها لنفس العام.

ويتم فى وقت لاحق مساء اليوم على هامش الاجتماع توزيع الجوائزعلى الفائزين فى الدورة السابعة للمنح البحثية ، والدورة الثالثة لجائزة العلوم الاجتماعية والتى تم الإعلان عن الفائزين بهما فى شهر سبتمبر الماضي.