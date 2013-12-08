أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احترس.. تدخين الماريجوانا "البانجو" يسبب كبر حجم الثدى عند الرجال

Google+ Print
احترس.. تدخين الماريجوانا "البانجو" يسبب كبر حجم الثدى عند الرجال احترس.. تدخين الماريجوانا "البانجو" يسبب كبر حجم الثدى عند الرجال

أظهرت أبحاث نشرتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، قام بها الدكتور أنتونى يون جراح التجميل فى ديترويت أمريكا، حيث أثبت أن كبر حجم الثدى لدى الرجال بطريقة غير طبيعية سببها وجود خلل فى هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة).

وأوضح أن تعاطى الحشيش يقلص من حجم الخصيتين عند الرجال، ويسبب تشوهات الحيوانات المنوية.

وذكر الدكتور يون لـ"سى إن إن"، أن تدخين الماريجوانا يقلل من هرمون التستوستيرون، فبالتالى يتم إنشاء نسيج غدد إضافية فى الثدى عند الرجال.

وأشارت الدراسة إلى أن تدخين الماريجوانا يتراوح تأثيره من 33% إلى 41% للرجال من عمر 25 سنة، وحتى 44 سنة، ويؤثر تدخين الماريجوانا على الفتيان فى سن المراهقة بنسبة تصل إلى 60%.

وأكد الدكتور يون، فى أبحاثه الخاصة بتدخين الماريجوانا، أن معظم الرجال التى ينخفض عندها هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" تحل فى غضون بضع سنوات قليلة، لكن أنسجة الثدى الإضافية التى تسبب فيها تدخين الماريجوانا يلزمها تدخل جراحى، وهى الآن الأكثر شيوعاً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365