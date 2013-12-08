احترس.. تدخين الماريجوانا "البانجو" يسبب كبر حجم الثدى عند الرجال

أظهرت أبحاث نشرتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، قام بها الدكتور أنتونى يون جراح التجميل فى ديترويت أمريكا، حيث أثبت أن كبر حجم الثدى لدى الرجال بطريقة غير طبيعية سببها وجود خلل فى هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة).

وأوضح أن تعاطى الحشيش يقلص من حجم الخصيتين عند الرجال، ويسبب تشوهات الحيوانات المنوية.

وذكر الدكتور يون لـ"سى إن إن"، أن تدخين الماريجوانا يقلل من هرمون التستوستيرون، فبالتالى يتم إنشاء نسيج غدد إضافية فى الثدى عند الرجال.

وأشارت الدراسة إلى أن تدخين الماريجوانا يتراوح تأثيره من 33% إلى 41% للرجال من عمر 25 سنة، وحتى 44 سنة، ويؤثر تدخين الماريجوانا على الفتيان فى سن المراهقة بنسبة تصل إلى 60%.

وأكد الدكتور يون، فى أبحاثه الخاصة بتدخين الماريجوانا، أن معظم الرجال التى ينخفض عندها هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" تحل فى غضون بضع سنوات قليلة، لكن أنسجة الثدى الإضافية التى تسبب فيها تدخين الماريجوانا يلزمها تدخل جراحى، وهى الآن الأكثر شيوعاً فى الولايات المتحدة الأمريكية.