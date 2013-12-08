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دعوى قضائية ضد محافظ “المركزي” تطالب ببطلان بيع بنك “سوسيتيه جنرال” لـ”قطر الوطني”

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دعوى قضائية ضد محافظ “المركزي” تطالب ببطلان بيع بنك “سوسيتيه جنرال” لـ”قطر الوطني” دعوى قضائية ضد محافظ “المركزي” تطالب ببطلان بيع بنك “سوسيتيه جنرال” لـ”قطر الوطني”

أقام طارق محمود المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان عقد بيع بنك سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطني، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 14572 محافظ البنك المركزى، ووزير المالية ورئيس هيئة سوق المال.

ووفقاً لموقع البديل الإلكتروني، ذكرت الدعوى أن عملية بيع بنك سوسيتيه جنرال إلى البنك القطرى، تمت بإشراف الرئيس المعزول محمد مرسى، وأن تلك العملية جاءت ضمن صفقات الإخوان لبيع ، مضيفة أن خطورة تلك الصفقة تؤثر على الاقتصاد المصرى لأن عملية البيع خالفت المواثيق والقوانين المتعارف عليها وتم إسنادها إلى البنك القطرى بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر مما يهدد الاقتصاد والأمن القومى.

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