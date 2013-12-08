صحة غزة تبدأ قريبا حملة لتطعيم 300 ألف طفل ضد "شلل الأطفال"

قال وزير الصحة فى الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، مفيد المخللاتى، إن وزارته ستبدأ حملة لتطعيم 300 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال تماشياً مع خطة منظمة الصحة العالمية لاستئصال المرض من العالم بحلول عام 2015.

وخلال مؤتمر صحفى عقده فى مدينة، غزة اليوم الأحد، وقال المخللاتى إن "وزارة الصحة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات والمقدرة بحوالى 300 ألف طفل".

وأضاف أن الحملة ستنفذ من خلال المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية والمراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة قامت بتنفيذ الشروط اللازمة لخطة منظمة الصحة العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال من العالم بحلول 2015".

وأوضح أن الشروط تمثلت فى الحفاظ على تغطية تطعيم الأطفال ضد هذا المرض بنسبة تزيد عن 95%، وتنفيذ حملات وطنية ضد مرض شلل الأطفال على مدار ثلاثة أعوام متتالية، وتنفيذ حملات تطعيم محدودة فى المناطق النائية.

وتابع: "نسعى لرصد حالات الشلل الرخوى الحاد والتأكد من أنها ليس ناتجة عن الإصابة بالفيروس البرى لمرض شلل الأطفال، وذلك من خلال الفحوصات المخبرية اللازمة، بالإضافة لتنفيذ برنامج مسحى شهرى ومنتظم لمياه الصرف الصحى للتأكد من خلوها من الفيروس البرى المسبب لهذا المرض".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة تنفذ واحداً من أفضل برامج التطعيم فى العالم حيث تستهدف أحد عشر مرضاً من الأمراض المعدية باللقاحات"، مشيراً أن نسبة التغطية من اللقاحات تبلغ 100% منذ سنوات.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت فلسطين شهادة عام 2006 بخلوها من مرض شلل الأطفال، مبيناً أن حملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى خمسة أعوام هى لرفع مستوى المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال.